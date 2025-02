Caso Almasri, ora per Meloni parleranno Piantedosi e Nordio

Leggi su Open.online

Non sarà la presidente del Consiglio Giorgiaa riferire in Parlamento sul, come invece stanno chiedendo le opposizioni da giorni. A parlare saranno il ministro della Giustizia Carloe quello dell’Interno Matteo. Nelle prossime ore si riuniranno i capigruppo della Camera (alle 13) e quelli del Senato (alle 15) per definire il calendario dei lavori. Mercoledì scorso la proposta del governo di far riferire il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani è stata respinta dalle opposizioni, che poi hanno aumentato le proteste. Come è avvenuto stamane, in un’aula semideserta, con Giuseppe Conte che è stato il primo a prender parola, mentre i deputati del M5s hanno fatto una mini-maratona oratoria, prendendo la parola in 36 nella discussione sul decreto cultura, parlando però alla fine del generale libico liberato e del suo rimpatrio su un volo di Stato.