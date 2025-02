Thesocialpost.it - Caso Almasri, Nicola Latorre accusa la Germania: “Si è tolta una patata bollente”

Leggi su Thesocialpost.it

Ilresta al centro del dibattito politico italiano, con opinioni contrastanti sulla gestione del dossier da parte del governo. La vicenda è stata al centro di un acceso confronto a Quarta Repubblica, il talk show politico di Rete 4 condotto daPorro, dove è intervenuto l’ex esponente del Pd.Leggi anche: Arrestato il tesoriere del Pd in Campania Giuseppe Salvati: permessi di soggiorno irregolari a cittadini extracomunitariLeggi anche:, il migrante che ha denunciato il governo Meloni intervistato da Formigli 10 giorni faLeggi anche: “Tirocini sulle navi Ong e non su quelle Nato”, la decisione dell’Università per Stranieri di Siena guidata dal prof Montanari: “Non un complotto, ma una scelta politica”Durante la trasmissione,ha spiegato come altri Paesi europei, tra cui la, abbiano evitato di affrontare direttamente il problema.