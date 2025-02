Ilfattoquotidiano.it - Caso Almasri, il governo parlerà mercoledì alla Camera: informativa di Nordio e Piantedosi. Niente diretta tv, Fi e Lega non vogliono

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

IlMeloni riferirà al Parlamento domani,, sul, alle 12,15, parleranno il ministro dell’Interno Matteoe il ministro della Giustizia Carlo, entrambi indagati con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sottosegretario Alfredo Mantovano per favoreggiamento e peculato dProcura di Roma dopo l’esposto dell’avvocato Luigi Li Gotti. E’ quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo a Montecitorio. Il dibattito non sarà coperto dtelevisiva su uno dei tre principali canali della Rai, come avviene per esempio per il question time, per i voti di fiducia, ma in generale per i fatti di particolare interesse. La richiesta era stata avanzata dalle opposizioni ma serviva l’unanimità. Ma “qualcuno in maggioranza non era d’accordo”, ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.