Caso Almasri: domani l'informativa in Parlamento dei ministri dell'Interno Piantedosi e della Giustizia Nordio

, Matteo, e, Carlo, riferirannoinsuldel generale libico Najeem OsamaHabish, arrestato il 19 gennaio a Torino su mandatoCorte penale internazionale (Cpi), rilasciato due giorni dopo e rimandato in Libia addirittura con un volo di Stato, vicenda per cui i due esponenti di governo risultano indagati insieme alla premier Giorgia Meloni e al sottosegretario con delega ai servizi Alfredo Mantovano., come deciso oggi dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, è fissata alle ore 12:15 di, mercoledì 5 febbraio 2025, alla Camera dei deputati e alle 15:30 al Senato, in due sedute in cui saranno ampliati i tempi di intervento a disposizione dei parlamentari ma a cui non sarà presente la presidente del Consiglio, come invece richiesto dalle opposizioni.