Caso Almasri domani l’informativa di Nordio e Piantedosi a Camera e Senato Le opposizioni insistono | Venga in Aula Meloni

Leggi su Open.online

Riferiranno in, mercoledì 5 febbraio, i ministri dell’Interno Matteoe della Giustizia Carlosulscottante di Osama, il signore delle carceri libiche arrestato a Torino il 19 gennaio ma poi scarcerato e riportato a Tripoli con un volo di Stato. Allache lechiedevano con insistenza è stata fissata per le 12.30 di mercoledì, alalle 15.30. «Il governo non scappa dal Parlamento, avevamo chiesto una piccola sospensione rispetto alla disponibilità già data dopo la notizia dell’iscrizione sul registro degli indagati, ora si conferma che risponderanno a tutte le domande del Parlamento due ministri importanti come», dice per il governo Luca Ciriani. Per qualche ora, la scorsa settimana, era stato lui stesso, quale ministro per i rapporti col Parlamento, in predicato di riferire in