Lapresse.it - Caso Almasri, domani informativa Nordio e Piantedosi

alle 12.15 i ministri della Giustizia e dell’Interno Carloe Matteosvolgeranno un’nell’aula della Camera sul. È quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.Le precedenti informative fissate erano saltate, dopo che la premier Giorgia Meloni aveva comunicato in un video di aver ricevuto un avviso di garanzia (lei, i due ministri e il sottosegretario Mantovano). Si era dunque detto che per non violare il segreto istruttorio le informative venivano annullato. Poi era stato chiarito che sarebbero state rifissate.