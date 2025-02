Lanazione.it - Cascina, rinnovo dei permessi ZTL/APU fino al 31 marzo

, 4 febbraio 2025 - Il Comune diinforma che iannuali a pagamento di transito e sosta nel Centro Storico rilasciati nel corso del 2024 e che sono scaduti il 31 Dicembre 2024, come da Ordinanza vigente dovranno essere rinnovati entro il 31prossimo. Si ricorda che in mancanza di autorizzazione o in possesso di autorizzazione scaduta, non è consentito accedere alla ZTL/APU ed ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada. Ilavviene mediante la presentazione di un'autocertificazione con la quale si dichiara che sono rimaste invariate le condizioni presenti al momento del rilascio del permesso. Per queste domande e per le nuove richieste annuali o semestrali la documentazione è disponibile sul sito internet del Comune di, nella sezione modulistica della Polizia Municipale.