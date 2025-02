Ilgiorno.it - Casalpusterlengo, allarme antincendio alla scuola media Griffini: evacuati 400 studenti

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi), 4 febbraio 2025 – Il cortocircuito di una plafoniera a piano terraha fatto scattare la mobilitazione dei soccorsi questa mattina attorno alle 9 e circa quattrocentosono stati fatti evacuare per precauzione. L'è scattato quando le scintille si sono sprigionate dal soffitto di un corridoio: sono prontamente intervenuti alcuni professori che hanno tolto la corrente ed hanno usato un estintore in polvere. Si è sprigionato un po' di fumo ma la situazione per fortuna è rimasta sempre sotto controllo. Per precauzione però sono statitutti glisecondo il protocollo di sicurezza interno della. I ragazzi sono stati mandati nel cortile interno del plesso. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco del comando di Lodi, anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale.