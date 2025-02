Dayitalianews.com - Casalecchio di Reno, rissa tra minori all’uscita di scuola, accoltellato un ragazzino

L’aggressione è avvenuta adi, in provincia di Bologna, dove un giovane studente 17enne è stato colpito da un ragazzo di due anni più giovaneda, l’Istituto Salvemini, durante una lite. Il 15enne è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’aggressione.Tragedia sfiorata ieri, 3 febbraio, quando due minorenni hanno litigatodi: i due giovanissimi, entrambi di origini straniere, hanno iniziato a discutere ma, il litigio si è trasformato in, al culmine della quale il ragazzo più grande è stato colpito alla schiena da un’arma da taglio.Si ipotizza che il 16enne possa aver utilizzato un coltello o forse delle forbici ma, l’arma non è stata ritrovata perché, nonostante l’arrivo quasi immediato dei militari, il minore è riuscito a disfarsene.