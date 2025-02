Ilpiacenza.it - Casalasco propone uno screening preventivo per la diagnosi precoce dei tumori

Leggi su Ilpiacenza.it

Una delle armi migliori per preservare la propria salute è la prevenzione. Per questo, Gruppo, da sempre attento al benessere delle proprie persone, promuove dal 2017 a favore dei suoi dipendenti, campagne diper ladei, in collaborazione con.