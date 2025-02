Ilrestodelcarlino.it - Casa Bontempi a Sanremo: show e ospiti

Accanto al teatro Ariston disorgerà ", ladi chi suona", uno spazio dedicato agli artisti emergenti che si troverà in via Feraldi e sarà curato dall’aziendadi Potenza Picena, prima produttrice italiana di strumenti musicali per bambini. Sarà un vero e proprio salotto, che darà spazio a cantanti affermati e personaggi importanti del mondo dello spettacolo, i quali racconteranno il proprio percorso artistico durante la settimana del Festival di. Il format sarà quello di un talk, con la direzione di Michele Monina, che inizierà martedì 12 e si concluderà sabato 15. Saranno tre gli appuntamenti quotidiani del programma. Tutte le mattine dalle 10.30 alle 13 sarà la volta di Morning Leaks, condotto dalla cantante campana Etta Di Marco, all’anagrafe Maria Antonietta Di Marco, che nel 2021 partecipò a X Factor.