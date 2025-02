Juventusnews24.com - Caruso Bayern Monaco, è ufficiale l’addio alla Juventus Women: il comunicato del club bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, è: ildelrelativocessione della centrocampistaAttraverso unlaha ufficializzato la cessione di Ariannaal, una pista chenews24 vi aveva anticipato lo scorso 30 gennaio. Di seguito tutti i dettagli.– 27 agosto 2017.Fa caldo, moltissimo, in una città vicino a Torino, che si chiama Pianezza.Ma non lo sente nessuno: c’è una grande, immensa avventura che sta nascendo, quella della squadra femminile della, la.Non può che essere un derby la prima uscita delle ragazze bianconere, che quel giorno segnano i primi gol (tredici, per la precisione) di tantissimi, in una storia incredibile, che inizia quel giorno e che continua a regalarci emozioni infinite ancora oggi.