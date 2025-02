Ilrestodelcarlino.it - Carpi, operatore del 118 aggredito: ha una spalla lussata

Modena, 4 febbraio 2025 –del 118nottetempo a. Secondo quanto si apprende, un’ambulanza sarebbe intervenuta in una zona residenziale per una richiesta di intervento richiesta dai genitori di una bambina. Quando gli operatori hanno accertato la bassa intensità assistenziale dell’intervento stesso, chiedendo di accelerare le operazioni di trasferimento sul mezzo, uno dei tanti diversi residenti presenti che era venuto ad assistere a quanto stava accadendo hal’, facendolo finire contro il muro e provocandogli la lussazione di una. In merito a quanto accaduto a intervenire è Geminiano Bandiera, direttore del Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza di Modena: “È inaccettabile: è intollerabile ogni forma di violenza, a maggior ragione quelle nei confronti di undel servizio sanitario pubblico che ha come obiettivo prestare la migliore assistenza possibile.