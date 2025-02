Sport.quotidiano.net - Carpegna prosciutto, il punto sul campionato. Pesaro inchiodata all’undicesimo posto ma nel gruppone

Per quanto la Vuelle si sbatta, con 10 vittorie nelle ultime 12, non riesce a schiodarsi da quell’undicesimoin classifica che sta diventando inquietante. In realtà, però, i biancorossi si trovano oggi nel gruppo delle ‘ottave’ a pari merito a quota 28 punti, ma la classifica avulsa relegaall’ultimodi questo poker, ovvero l’undicesimo, a causa delle sconfitte dell’andata con Forlì e Verona. Serate negative a cui la squadra di Spiro Leka cercherà di rimediare nel girone di ritorno, anche se poi ribaltare la differenza canestri non sarà affatto facile: la Tezenis passò alla Vitrifrigo con dieci punti di margine, mentre al Palafiera si perse addirittura di 21 punti. Diverso il discorso con Avellino, con cui i biancorossi sono in vantaggio negli scontri diretti. E anche con l’Urania Milano, che si trova in graduatoria poco sopra, a quota 32, la Vuelle ha messo ala differenza canestri con una grandinata importante e anche inattesa, visto che aveva perso di 17 all’andata.