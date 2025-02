Ilgiorno.it - Carnevale . Il conto alla rovescia

È iniziato ilper la 99° edizione deldi Cantù con le consuete quattro sfilate che prenderanno il via domenica 16 febbraio e si concluderanno sabato 8 marzo. I sette grandi carri allegorici sono quasi pronti, siamo alle rifiniture e poi lasceranno la bottega dove sono stati costruiti per raggiungere il centro di Cantù. Quest’anno sarà una giuria tecnica a decretare il vincitore ma anche il pubblico dirà la sua, degli incaricati gireranno tra la folla con dei tablet dove chi vorrà potrà votare il carro che gli piace di più, al vincitore andrà la coppa intitolata a Mario Porro. Non ci saranno solo i carri, tanti gruppi musicali saranno della partita, ci saranno il gruppo di majorettes "Le Figlie del Po", due gruppi di scatenati boliviani, bande dVal d’AostaFranciacorta passando dBrianza, e i favolosi S"band"ati di Lanzo.