Vicenzatoday.it - Carnevale gluten free, laboratorio di cucina per bambini celiaci

Leggi su Vicenzatoday.it

Un’occasione per divertirsi, ma anche per imparare in un ambiente accogliente tutto quello che c’è da sapere sulla dieta senza glutine e su come seguirla senza troppe rinunce. Con questo intento nasce ildiper i, iniziativa, in programma sabato 22.