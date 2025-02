Ilrestodelcarlino.it - Carnevale e Furini:: "Pronti a dare tutto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non sarà una vittoria, ma il punto conquistato all’"Angelini" di Chieti ha lo stesso sapore per i tifosi della Vigor. Un pari che ai teatini va un po’ stretto, tanta sofferenza e un gol arrivato nei minuti finali grazie a un graffio balistico del solito Gonzalez. Eppure va bene così e chissà che questa non possa essere davvero la svolta. L’obiettivo è ritrovare serenità, la vittoria, che manca ormai da settimane, ed iniziare a pianificare il futuro. La società è intervenuta con decisione sul mercato, andando a rinfoltire un centrocampo che sembrava ormai in panne. Lo ha fatto con l’innesto di 2 profili dalle ottime referenze: l’under Edoardo, che mister Antonioli ha lanciato nella mischia alla prima occasione utile, ed Antonio, una vecchia conoscenza della Vigor visto che il ds Moroni lo aveva già corteggiato in passato.