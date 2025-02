Iltempo.it - Carloni (Lega): "Aiutare torrefattori italiani contro aumento costi caffè e Regolamento Europeo"

Leggi su Iltempo.it

Il presidente della commissione Agricoltura, il deputato dellaMirco, si è espresso così in vista del Question Time di domani a cui risponderà il ministero dell'Agricoltura: “Il nuovoDeforestazione Zero (EUDR) prevede che dall'anno prossimo ilda aree deforestate non possa essere immesso nel mercato. Intanto il prezzo delle varietà Arabica e Robusta ha subito un rialzo del 12% solo negli ultimi 15 giorni. Gelate e siccità in Brasile e ritardi nella raccolta in Vietnam con gravi perdite, hanno messo in seria difficoltà l'intero sistema produttivo. Un vero e proprio problema per i ben 800di fronte ai quali lanon chiuderà gli occhi. Anche perché questo si riverserà sull'intero settore Horeca. Sarebbe auspicabile, attraverso le banche, avere a disposizione risorse dedicate per assistere le imprese della filiera del”.