Carlo e Camilla romantica è l’Italia | ecco dove festeggeranno vent’anni di matrimonio

Due belle notizie in una: quest’anno ree la reginai vent’anni di(la prima) e nei giorni dell’anniversario saranno nientemeno che in Italia (la seconda)., un amore lungo vent’anniEra il 9 aprile 2005 quando l’allora principeParker Bowles convolavano a nozze. Unchiacchieratissimo, posticipato di ventiquattr’ore per via degli imprevedibili funerali di Papa Giovanni Paolo II a Roma il giorno precedente.Da quel giorno sono passati vent’anni. Due decenni di amore, unione e difficoltà – una su tutte, il cancro del sovrano diagnosticato a inizio 2024 – ma, soprattutto, senza pettegolezzi.La prova evidente che, nonostante le critiche –, prima di essere marito e moglie sono stati amanti per tanto tempo – ciò che lega i due è davvero molto forte.