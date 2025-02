.com - Carlo Conti ospite di “Stasera c’è Cattelan – Supernova”, il podcast di Alessandro Cattelan

Leggi su .com

di “c’è”. Tra consigli per il DopoFestival, curiosità, riflessioni e aneddoti divertenti, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ci regala il suo punto di vista esclusivo sulla settimana più intensa dello spettacolo italiano.dia “c’è”È il direttore artistico e conduttore del 75° Festival di Sanremoil nuovodi “c’è”, ildi– o come ama lui stesso definirlo, l’ennesimo– che, con le sue interviste fuori dagli schemi, racconta i personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura in maniera inedita e imprevedibile. In questa puntata esclusiva,accendono i riflettori sulle tante curiosità legate alla prossima edizione del Festival di Sanremo.