Biccy.it - Carlo Conti, le curiosità su Sanremo: “Come ho scelto le canzoni e cosa copierò ad Amadeus”

La prossima settimanadebutterà alla guida del Festival die della kermesse canora ne ha parlato anche da Alessandro Cattelan, ospite al podcast Supernova.“Di Big o presunti tali sono arrivate circa 400 candidature. Al primo ascolto capisci subito se una canzone merita di metterla in un angolino per riascoltarla o dire ‘va beh, niente’. Al primo ascolto di 400 ne ho selezionate la metà che ho riascoltato. I primi ascolti li faccio a volume basso, poi quando iniziano a piacermi alzo il volume“.ha poi ricordato quando ha capito che il Festival distava cambiando. “Il cambio assoluto è stato2017, quando ha vinto Gabbani, perché la settimana dopo non era quanto stava vendendo Occidentali’s Karma, ma quante visualizzazioni aveva fatto: era diventato più importante il mondo social e web.