Caressa | Il Milan ha favorito l’Inter! Poi elogia un nerazzurro

analizzando il derby trae Inter si concentra anche su un, autore di una prestazione molto importante.ARREMBAGGIO FINALE – Nella sua analisi sul derby dio finito 1-1 trae Inter, Fabio, tramite il suo canale YouTube, ha anche parlato edto Stefan de Vrij. Queste le sue parole: «De Vrij sembrava quasi una cosa in più nel, invece ha dimostrato serietà e costanza di rendimento che gli rende onore. C’è sempre, è costante e ha segnato un gol importantissimo. Ma ilritirandosi molto indietro ha un po’l’assedio finale del. Ilsi è un po’ ritirato, la linea difensiva è scesa di sei metri,ha preso tre pali, calcio di rigore non dato e un sacco di occasioni. Difficile per ilresistere ai minuti concitati finali: questo è stato un difetto nel derby.