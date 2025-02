Internews24.com - Caressa applaude De Vrij: «Sembrava un giocatore in più, invece…»

di Redazionesi è espresso così sul momento vissuto da Decon la maglia dell’Inter: il difensore continua a ben figurareDopo essere sembrato quasi ai margini dell’Inter, Desi è riscoperto leader della difesa nerazzurra in una stagione fin qui di altissimo livello. Fabioha speso parole importanti per Stefan de, il difensore dell’Inter che ha trovato il gol del definitivo 1-1 nel derby col Milan:LE PAROLE – «Dequasi una cosa in più, e invece ha mostrato una serietà e costanza di rendimento che gli fa onore. È un ottimo difensore, però qualcuno poteva avere dubbi col passare degli anni. E invece c’è sempre, è costante e tra l’altro ha segnato un gol importantissimo. I miei colleghi del Club hanno sottolineato come il Milan, ritirandosi molto indietro, abbia favorito l’assalto dell’Inter.