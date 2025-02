Lanazione.it - Carenza di farmaci in Toscana, quali medicine non si trovano e perché

Firenze, 4 febbraio 2025 – Anche in, come nel resto d’Italia, esistono difficoltà a reperire determinati medicinali. Difficoltà che, come spiega anche Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, sono legate a diverse cause,problemi di produzione, domanda troppo alta o cessazioni della commercializzazione Secondo Andrea Giacomelli, presidente di Federfarma, la situazione è complessa e riguarda tutto il territorio nazionale: “Le carenze didipendono da diversi fattori, tra cui difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime, aumenti dei costi di produzione e il successo di nuove molecole che hanno cambiato il mercato. Dopo il Covid il fenomeno si è amplificato, anche se non esiste un nesso diretto con la pandemia”. Salute, leggi qui tutte le notizie Subito dopo la fine della pandemia, ladi alcuniè stata causata dalla difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime e perfino di confezionamento e dagli aumenti dei costi di produzione dovuti all’aumento esponenziale del prezzo dell’energia.