Captain America | Brave New World Harrison Ford parla del futuro di Hulk Rosso

NewdeldiDopo aver trascorso decenni a evitare domande sui suoi ruoli nei franchise di Star Wars e Indiana Jones,è ora entrato a far parte del MCU. il che probabilmente significa che passerà il resto della sua carriera a essere tormentato per il ritorno di. La conferenza stampa mondiale diNewsi è svolta questo fine settimana e durante tale evento a– come riportato da ComicBookMovie – è stato proprio chiesto del suonei panni di “Thunderbolt” Ross. L’attore ha confermato di essere desideroso di riprendere il ruolo, il che presumibilmente significa chesopravviverà agli eventi diNew.“Spero che possa tornare”, ha detto il leggendario attore.