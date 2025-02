.com - Capannori: muore ciclista travolto da un’auto

Leggi su .com

Incidente mortale nella serata di oggi, 4 febbraio 2025, in provincia di Lucca. Poco prima delle 20 in via del Frizzone, a, nei pressi del risto-bar L'AquilottoL'articolodaproviene da Firenze Post.