Caos Report, chiesta la maxi penalizzazione per l’Inter

La trasmissione di Rai Treha presentato un’insuled è nato il dibattito: i tifosi chiedono la stangataC’è il campo e c’è il fuori campo.sul terreno di gioco ha festeggiato il pareggio in pieno recupero contro il Milan nel derby ed ha brindato anche al gol di Angelino al 92? che ha impedito al Napoli di andare in fuga.Giovedì sera la squadra di Inzaghi, battendo la Fiorentina nel recupero, potrebbe appaiare gli azzurri in vetta alla classifica e lanciare lo sprint scudetto in attesa dello scontro diretto previsto per marzo. Poi c’è il fuori campo, da qualche giorno caratterizzato anche dai commenti dei tifosi sul caso.Domenica sera la trasmissione di Rai Tre ha mandato in onda un’inche riguardava proprio. Dal caso ultras alle sponsorizzazioni, passando per la proprietà: la trasmissione ha analizzato tutte le vicende state al centro delle discussioni negli ultimi anni ed ha acceso il dibattito tra i tifosi.