Napolitoday.it - «Canto Napoli in giro per il mondo»

Leggi su Napolitoday.it

Rocco Speranza (nella foto), in arte Ra-Mon, rappresenta il vero talento “made in Italy”. Un giovane tenore, partenopeo di piazza Vittoria, fra le più interessanti voci in seno alle nuove leve, stimato e apprezzato a livello internazionale, nato adove ha anche studiato, presso il.