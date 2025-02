Unlimitednews.it - Cannes, Juliette Binoche presiederà la giuria del 78° festival

ROMA (ITALPRESS) –, esattamente 40 anni dopo la sua prima apparizione sulla Croisette,ladel 78°di, che assegnerà la Palma d’oro sabato 24 maggio. L’attrice succederà alla regista americana Greta Gerwig. Così, per la seconda volta nella storia del, una donna del cinema raccoglierà il prestigioso testimone da un’altra donna. “Non vedo l’ora di condividere queste esperienze di vita con i membri dellae il pubblico. Nel 1985, ho salito i gradini per la prima volta con l’entusiasmo e l’incertezza di una giovane attrice. Non avrei mai immaginato di tornare 40 anni dopo nel ruolo onorario di presidente della. Apprezzo il privilegio, la responsabilità e l’assoluta necessità di umiltà”, ha detto Bionche. -foto Ipa Agency-(ITALPRESS).