Cannes 2025 | Juliette Binoche presidente di Giuria

L’attriceè stata designata comedellaInternazionale del Festival di.L’annuncio è arrivato nella giornata odierna attraverso i canali social della celebre kermesse, l’attrice succede così a Greta Gerwig,didella scorsa edizione.ha fatto il suo debutto aesattamente 40 anni fa, in occasione della première di Rendez-vous, il film di André Téchiné realizzato nel 1985. Da allora, è stata una presenza costante a: di fatto è tornata sulla Croisette con film di alcuni degli autori più acclamati del cinema internazionale, da Michael Haneke (Code Unknown, Caché) e David Cronenberg (Cosmopolis), Krzysztof Kie?lowski (Three Colors: Red), Olivier Assayas (Sils Maria), Claire Denis (Let the Sunshine In) e Anh Hung Tran (The Taste of Things).