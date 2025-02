Palermotoday.it - Cane precipita in un pozzo, salvato dai vigili del fuoco

Leggi su Palermotoday.it

delsalvano unto in unprofondo diversi metri. E' successo alle 16 di oggi pomeriggio in un terreno nel comune di Bagheria. In azione il personale deideldel distaccamento di Brancaccio e del Saf (ovvero il Nucleo speleo-alpino-fluviale).