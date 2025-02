Lanazione.it - Camporgiano in lutto per la scomparsa di Giorgio Santarini

(Lucca), 4 febbraio 2025 – Il paese die la Garfagnana tutta piangono in queste ore ladell’attivo compaesano. Al cordoglio della popolazione si aggiunge quello del capogruppo regionale Vittorio Fantozzi, del presidente provinciale Riccardo Giannoni e di tutta la comunità di Fratelli d’ Italia che si stringe intorno alla famiglia. Oltre alla molto apprezzata attività di maestro di scuola elementare,ha militato prima nel Movimento Sociale fino dal 1963, poi in Alleanza Nazionale e infine in Fratelli d’Italia, costituendo un importante punto di riferimento politico e amministrativo pere per tutta la Valle del Serchio e la Garfagnana., sempre presente nelle attività di promozione del suo territorio, ha fatto parte da protagonista del gruppo folclorico “la Muffrina”, cui si deve l’organizzazione dello straordinario Festival Internazionale del Folclore che ha richiamato tantissimi gruppi e generato molto interesse in tutto il mondo.