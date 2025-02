Laprimapagina.it - Campionati Master 2025 grande affermazione della Kroton nuoto Asd

Quarto posto su 24 società partecipanti, conquistando 30 medaglie. Nello specifico – 17 medaglie d’oro – 7 d’argento, 6 di bronzo. Il tutto con tre record regionali:staffetta 4×50 mista composta da Fantasia – Scerra – Giuliano e Alampi, il secondo e il terzo dalla strepitosa Giada Maiorano nei 100 misti e nei 50 farfalla.I tecnici Angelo Greco e Roberto Fantasia, sono molto soddisfatti e fiduciosi per il futuro. Le parole del mister Roberto Fantasia: “La nostra squadra è decisa a continuare su questa strada, lavorando insieme per raggiungere nuovi traguardi. Purtroppo in questa manifestazione per motivi di salute mancavano all’appello tanti veterani, abbiamo nuotato anche per loro. Dopo tanti anni alla guida del settore agonistico, non ricordo una squadra così unita e performante.