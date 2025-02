Campi Flegrei nuovo studio sulla storia dell’area | scoperta una delle eruzioni più potenti della loro storia

Leggi su Ildenaro.it

sono un complesso vulcanico attivo, circondato da aree urbane ad alto rischio. Tra i più studiati al mondo, laeruttiva è ben documentata solo per gli ultimi 40 mila anni. Unrivela che 109 mila anni fa si verificò un’eruzione di magnitudo simile all’Ignimbrite Campana, la più grande eruzionemediterranea.A ricostruire l’entità dell’eruzione, un team italiano di ricercatori dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio NazionaleRicerche (Cnr-Igag),Sapienza Università di Roma, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Lo“The Maddaloni/X-6 eruption stands out as one of the major events during the Late Pleistocene at“ è stato pubblicatorivista Communications Earth and Environment di Nature.