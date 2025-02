Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, Tuttosport assicura: «Intesa totale tra i due club per la prossima estate». I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, l’edizione odierna di: «tra i dueper la». Tutti ialè un’operazione soltanto rimandata alla. Stando a quanto riportato dai dueavevano già trovato l’per questa sessione ma hanno dovuto rimandare la chiusura.I Citizens dopo aver trovato l’accordo con il calciatore per un quinquennale con opzione per il sesto anno avevano concordato un trasferimento con il mercato Juve da 60 milioni di euro più bonus ma hanno dovuto cristallizzare questo colpo perchè hanno speso più del previsto per gli altri acquisti. Ma l’operazione si farà in.Leggi su Juventusnews24.com