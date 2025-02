Oasport.it - Calendario Serie A ginnastica artistica 2025: il programma e le date di tutte le tappe

Leggi su Oasport.it

Ladiprevede trenel corso dell’inverno. Il massimo campionato italiano a squadre scatterà sabato 8 febbraio a Montichiari (in provincia di Brescia) e poi proseguirà sabato 8 marzo ad Ancona, prima di tornare in scena sabato 22 marzo a Desio (in provincia di Monza e Brianza). Lo scudetto verrà poi assegnato a metà primavera: nel fine settimana del 3-4 maggio appuntamento a Firenze con la Final Eight che incoronerà i Campioni d’Italia.Inizia il quadriennio che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, entra in vigore il nuovo codice dei punteggi e ci sarà da divertirsi con le stelle di riferimento del movimento tricolore, a cominciare dalle Fate che hanno conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre dei Giochi a Parigi 2024. Nelle battute iniziali non saranno però in pedana Alice D’Amato, Elisa Iorio, Angela Andreoli, Giorgia Villa tra infortuni e acciacchi vari.