Calciomercato tutti gli affari dell’ultima giornata in Serie A

Sono state ore frenetiche quelle che hanno caratterizzato la chiusura di questa finestra invernale die che ha visto le squadre diA portare a termine oltre 30 operazioni tra acquisti e cessioni nella sola ultimadi trattative. Uniche squadre a non chiudere alcun movimento last minute sono state l’Inter e l’Udinese. Tra le più scatenate il Milan che ha chiuso ben quattro colpi. ATALANTAL’Atalanta, impegnata oggi nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, ha preso in prestito dalla squadra di Italiano il difensore Stefan Posch. Operazione a titolo temporaneo “fino al 30 giugno 2025, con opzione per l’acquisizione definitiva”. Davide CalabriaBOLOGNAI rossoblù del presidente Joey Saputo ha invece portato a termine tre nuovi innesti: Davide Calabria dal Milan, Oskar Tomczyk, centrocampista polacco classe 2006 del Wisla Plock e l’attaccante della Sampdoria Estanis Pedrola.