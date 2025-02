Inter-news.it - Calciomercato Serie A: tutte le trattative ufficialmente concluse!

Ilinvernale diA èchiuso da qualche secondo. Qui ci sonole novità e leufficiali in entrata e in uscita da tutti i club diA oltre l’Inter. TUTTI GLI ACQUISTI INA – SESSIONE INVERNALEATALANTA – Maldini (dal Monza), acquisto definitivo. Posch (dal Bologna), prestito con diritto di riscatto;BOLOGNA – Calabria (dal Milan), prestito. Pedrola (Sampdoria), prestito. Tomasevic (Buducnost di Podgorica);CAGLIARI – Caprile (dal Cagliari), prestito con diritto di riscatto. Coman (Al-Gharafa), in prestito.COMO – Butez (Anversa), definitivo. Diao (Betis Siviglia), definitivo. Caqueret (svincolato). Alli (svincolato), Gioacchini (Cincinnati), fine prestito. Ikone (Fiorentina) prestito con diritto. Valle (Barcellona) in prestito. Smolcic (Rijeka) definitivo.