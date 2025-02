Sport.quotidiano.net - Calciomercato, rush finale: Fagioli alla Fiorentina, è fatta

Firenze, 3 febbraio 2025 – Colpo grosso per lain dirittura d’arrivo. Nicolò, centrocampista della Juventus, arriva a Firenze. Prestito oneroso con diritto di riscatto obbligatorio. Queste le basi dell’accordo che ha portatosquadra viola. Il costo: 16 milioni di euro più 3 di bonus con diritto di rivendita in favoreJuve del 10 per cento. Intanto oggi è arrivata la conferma di Nicolò Zaniolo. Laha ufficializzato l’ingaggio dal Galatasaray in prestito con diritto di opzione. "Orgoglioso di poter tornare proprio dove tutto ebbe inizio''. Con questo messaggio su Instagram Nicolò Zaniolo ha commentato l'inizio della sua avventuradove ha militato nel settore giovanile.