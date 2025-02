Dailymilan.it - Calciomercato Milan, la rivoluzione del Diavolo: ma in estate dov’era Zlatan Ibrahimovic?

Si è conclusa la sessione invernale die ilha optato per una vera e propriafirmata. Non si può descrivere in altro modo ciò che è successo in questa sessione invernale di. La domanda che però sorge spontanea ai tifosi delè: maIbrahimovi? in? Sì, perché i rossoneri, cedendo Álvaro Morata al Galatasaray, si sono praticamente smentiti da soli, andando a vendere un giocatore dopo soltanto sei mesi di permanenza ao.Anche se è risaputo che ilinvernale è una sessione complicata, in cui solitamente i club colgono e sfruttano le occasioni, i rossoneri si sono letteralmente scatenati, mettendo a punto cinque cessioni e altrettanti acquisti: da Morata, Calabria, Bennacer, Zeroli e Okafor, fino agli arrivi di Walker, Gimenez, Felix, Bondo e Sottil.