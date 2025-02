Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il vice Fofana è Warren Bondo: Zeroli va da Galliani. I dettagli

Leggi su Dailymilan.it

Ilin questa sessione diha chiuso per il, saràdel Monza mentre dai brianzoli diandrà.Ilospiterà a San Siro la Roma, le due formazioni si affronteranno per capire chi approderà in semifinale di Coppa Italia. La vincente se la dovrà vedere contro chi passerà tra Inter e Lazio, per entrambe c’è a possibilità di giocare il derby in semifinale. Sergio Conceiçao, qualora battesse i capitolini, affronterebbe in entrambi i casi un pezzo del suo passato: avendo giocato sia per i biancocelesti sia per i nerazzurri.Il Diavolo ha chiuso il mercato completando la rosa a disposizione del tecnico rossonero, serviva uned è arrivatodal Monza. Il centrocampista francese arriva aello dopo 22 gare con i brianzoli (20 in Serie A e 2 in Coppa Italia), per 10 milioni di euro più 2 di bonus.