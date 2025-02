Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il grande obiettivo dell’estate è Samuele Ricci. Il piano di Moncada

Concluso ilinvernale ilnon perde tempo e si porta avanti per il colpo: ecco ilSi è conclusa una sessione didavvero scintillante per il, che ha visto i rossoneri rivoluzionare la squadra con cinque uscite e altrettante entrate. Resta, però, l’amaro in bocca per un giocatore che avrebbe davvero messo la ciliegina sulla torta, anche se sappiamo che il suo prezzo è davvero alto (35 milioni di euro): stiamo parlando di, centrocampista del Torino.Il giovane centrale è, infatti, ildi mercato del Diavolo per la finestra estiva. Nonostante il rinnovo firmato con il Torino, fino al 2028, il centrocampista italiano non ha mai chiuso la porta alla sua possibile cessione a giugno. Dopo la sfida con la Fiorentina, il classe 2001 originario di Pontedera aveva parlato così del suo futuro:Dove mi vedo il prossimo anno? E’ difficile parlare delle prossime stagioni, pensiamo a finire questa nel miglior modo.