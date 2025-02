Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, la rivelazione: «Mosse per mettere al sicuro al Champions, ma prima si era provato a fare questo»

di RedazioneNews24sullefatte dai bianconeri a gennaio: ecco qual era il piano iniziale dei bianconeriLuca Marchetti, a Tmw Radio, ha così parlato delledela gennaio. Ecco cosa ha svelato sui bianconeri.LE PAROLE – «Comprare a gennaio è molto complicato perché rischi di pagare almeno il 20% in più il cartellino. Laci haper laparte di gennaio e poi ha deciso, invece, di tamponare le emergenze. Kelly Giuntoli lo conosce molto bene e lo voleva già a Napoli. Kolo Muani, poi, è diventato il colpo più importante forse a livello di valore in Serie A. È un’operazione molto onerosa per questi sei mesi ma lavolevaalla qualificazione inLeague».Leggi sunews24.