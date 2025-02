Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Mendes a Torino negli scorsi giorni: svelati motivo e retroscena del suo viaggio in Italia

Stando a quanto si apprende dal quotidiano il potente agente portoghese che cura tra gli altri gli interessi di Francisco Conceicao avrebbe avuto un incontro con Giuntoli per parlare del futuro dell'ex Porto, che in estate si è trasferito alla Juve in prestito secco. La clausola rescissoria da 30 milioni di euro che lo lega ai portoghesi potrebbe essere pagata dai bianconeri nei prossimi mesi, per far sì che il trasferimento diventi definitivo.