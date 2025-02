Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la valutazione di Guardalà: «La società è venuta incontro a Thiago Motta. In questo reparto la squadra si è rinforzata»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ladi: tutte le dichiarazioni sulle mosse in entrata e uscita dei bianconeriIl giornalista Giovanniè intervenuto a Sky Sport per analizzare le mosse delnella sessione invernale: ecco come ha giudicato il lavoro dei bianconeri.PAROLE – «Lainmercato di gennaio e soprattutto in attacco lantus si è. Basti pensare al fatto che perKolo Muani è un titolare, non il vice di Vlahovic. Il mese di febbraio sarà già di per sé importantissimo per i bianconeri ed è inmese che ci si aspetta di vedere finalmente quel cambio di marcia che già da un po’ ci si aspetta dallantus».Leggi suntusnews24.com