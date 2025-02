Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il retroscena: i bianconeri avevano provato a inserirsi sull’obiettivo dell’Inter. Cosa è successo

L'Inter mette a segno il colpo Petar Sucic sul gong, assicurandosi le prestazioni del giocatore croato della Dinamo Zagabria. Il centrocampista classe 2003 rimarrà in Croazia fino a giugno, per poi unirsi alla squadra di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club. La Gazzetta dello Sport svela un retroscena sulla trattativa: negli ultimi giorni c'era stato l'inserimento della Juventus, che aveva provato a soffiare il centrocampista ai nerazzurri. Poi ha prevalso la volontà del giocatore, che aveva dato la sua parola ai nerazzurri.