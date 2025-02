Ilfattoquotidiano.it - Calciomercato di gennaio tra vecchi vizi e nuovi fenomeni: la Premier spende, chi vende fa affari, le mine vaganti Como e Rennes

Inglesi soliti spendaccioni, portoghesi e olandesi ancora una volta i più bravi are: ildiha ribaditoe virtù del panorama internazionale. Con le conferme, vanno però registrate anche alcune novità: l’attivismo della Serie A brasiliana, il ritorno della Saudi Pro League dopo la frenata della scorsa estate,i club che hanno investito di più in Italia e Francia. Avvertenza: in alcuni paesi il mercato è ancora aperto e qualche dato dovrà essere aggiornato, ma la linea di tendenza è decisamente chiara.LEAGUE – Nella classifica della finestra invernale, in testa, da copione, c’è laLeague inglese. Seconda è la Serie A italiana, terza la Ligue 1 francese, quarta la Saudi Pro League, quinta la Bundesliga tedesca, sesta la MLS statunitense, settima la Championship inglese (serie B), ottava la Liga spagnola.