Calcio Seconda | Migliarino e Pontasserchio battute

Pisa 4 febbraio 2025 – InCategoria nel girone A si fermano probabilmente a Monzone i sogni di gloria delVecchiano sconfitto 1 – 0 dai padroni di casa. Trasferta difficile per ilVecchiano su un campo davvero pesante. I locali partono forte, si vedono annullare una rete ma poi la sbloccano dopo pochi minuti quando l’1 – 0 decisivo arriva con una mezza rovesciata perfetta del numero nove avversario Moise. Da lì in poi, la squadra biancorossa ci prova: nel primo tempo, Aufiero e Pecori hanno un paio di buone occasioni per pareggiare, mentre nella ripresa, la storia non cambia con tante occasioni sprecate dalla squadra di mister Andreotti. Addirittura, Montanelli L. si fa parare undi rigore guadagnato dal fratello Diego. Vani gli ultimi assalti di Aufiero, Giuntoli e Pardi.