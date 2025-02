.com - Calcio / Risultati e marcatori 8° giornata campionato Allievi regionale e provinciale

Leggi su .com

Lorenzetti del Moie Vallesina in prova al Bologna. L’esperienza di mister Stefano Belardinelli con glidell’Ancona. La testimonianza di Giacomo Zampetti allenatore del Barbara MonserraVALLESINA, 4 febbraio 2025 – Prosegue con grande interesse il cammino dei vari campionatiregionali e provinciali oltre ovviamente quello dei Giovanissimi.Giosuè LorenzettiPartite esempre interessanti con i giovani che si stanno mettendo in evidenza e sul quale iniziano a mettere gli occhi i club professionistici.La scorsa settimana avevamo parlato di alcuni ragazzi del Fabriano Cerreto convocati per un provino dal Gubbio.Questa settimana è la volta di Giosuè Lorenzetti del Moie Vallesina. Il giovanissimo bomber sarà per alcuni giorni a Casteldebole. Il classe 2008 prenderà parte ad uno stage tecnico sportivo organizzato in due giorni dal Bologna FC e prenderà parte agli allenamenti con i pari età dell’Under 17.