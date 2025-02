.com - Calcio / Nazionale Dilettanti Under 15, otto marchigiani scelti da Valtolina

Giovani atleti classe 2010 e 2011. Tra questi il difensore, terzino destro, della Biagio Nazzaro Chiaravalle Alberto SantanielloVALLESINA, 4 febbraio 2025 – Mister Fabian(Allenatore Rappresentativa15) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e Abruzzo ha convocatogiovani appartenenti a club delle Marche per domani mercoledì 5 febbraio a Roma presso il Centro Sportivo Tor Sapienza per il Raduno Territoriale dell’Area Centro della Rappresentativa15.Si tratta di due tesserati col K Sport Montecchio Gallo, ed uno della Biagio Nazzaro, Atletico Mariner, Treiese, Robur Macerata, Invictus, Academy Civitanovese.DIFENSORI – Michele Lena (K Sport Montecchio), Alberto Santaniello (Biagio Nazzaro), Riccardo Tacconi (Treiese), Diego Romagnoli (Robur Macerata)CENTROCAMPISTI – Nicolas Novelli (Atletico Mariner), Pietro Vita (Invictus Rapagnano Grotta)ATTACCANTI – Cristian Punzo (K Sport Montecchio), Ashraf Ameur (Academy Civitanovese)Il programma del Raduno prevede una gara amichevole a ranghi contrapposti con inizio alle ore 14.